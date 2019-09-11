وزير التعليم يوجه باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس

نايف السالم(صدى):

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم.

وقال وزير التعليم في تصريح له: ” استمراراً للجهود الإنسانية لقيادة المملكة -حفظها الله- في إتاحة حق التعليم للجميع، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية؛ فقد وجهتُ مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتاً، وذلك لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم ” .