شاهد.. صيدلاني يقتل زوجته وينتحر بعد طلبها الطلاق

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم صيدلاني مغربي على قتل زوجته، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أطلق عليها الرصاص من بندقية صيد في عملها؛ حيث كانت تعمل أيضًا صيدلانية.

وتبين أن الزوج أصاب شقيق زوجته أيضُا بالرصاص، وبعد ساعات من نقل جثمان زوجته لثلاجة الموتى انتحر الزوج.

وعثر على جثة الزوج بالقرب من منطقة وادي الشراط في مدينة الصخيرات.

يذكر أنه كانت توجد خلافات مستمرة بين الزوجين، حيث رفعت الزوجة دعوى طلاق ضد زوجها، وهو ما أدى إلى ارتكابه تلك الجريمة.