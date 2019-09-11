فايز المالكي ينتصر على الشريان ويحصل على 4 مليون دولار

أميرة خالد(صدى):

يقترب الفنان فايز المالكي من أخذ حكم لصالحه في القضية الدائرة بينه وبين الإذاعة التلفزيون ممثلة في رئيسها داوود الشريان.

وفي هذا الصدد كشف مصدر أنه قريبًا سيصدر حكمًا يشمل تنفيذ الإذاعة والتلفزيون بنود العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بإعطاء المالكي وطاقم عمل مسلسل ” شير شات ” المبلغ المتفق عليه وهو قرابة الـ 12 مليون ريال، والتي تعادل 4 مليون دولار.

وكانت حاولت عدد من الأطراف التدخل لتقريب وجهات النظر ولكن رفض المالكي الذي صصم على أن يأخذ حقه كما اتفق عليه.

وبلغت تكاليف إنتاج المسلسل 8 ملايين ريال، بينما بدأت الأزمة بعد رفض الإذاعة والتلفزيون تسليم المبلغ كاملاً، مكتفية بمليون ريال فقط، وهو ما رفضه طاقم العمل، مؤكدًا أن هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، وتبادل الطرفان البيانات الإعلامية حتى وصلت القضية لديوان المظالم للاطلاع في الشكوى والحكم.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية انتشرت أنباء غير مؤكدة حول إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان من منصبه، إلاّ أنه حتى اللحظة لم يصدر القرار بشكل رسمي.