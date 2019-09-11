ملابس كيم كاردشيان الداخلية تجنى 2 مليون دولار في دقائق

واشنطن(صدى):

كانت كيم كارداشيان أثارت جدلا كبيرا بعد أن أعلنت عن مشروعها التجاري الأخير الخاص بالملابس الداخلية وعلى الرغم من ذلك حقّقت ما يُقدّر بنحو مليوني دولار في غضون دقائق من انطلاق خط ملابسها الجديد.

وأطلقت كيم خط ملابسها الداخلية الجديد SKIMS Solutionwear في 10 سبتمبر، بعد مطالبات غاضبة دفعت إلى إعادة تغيير اسمه بدلا من ” الكيمونو “.

يُذكر أن العلامة التجارية Spanx المعترف بها عالميًا قد وصلت إلى 4 ملايين دولار خلال أول 12 شهرًا في السوق، بينما تمكّنت SKIMS Solutionwear من تحقيق 50٪ من هذا الرقم في يوم واحد فقط.

وقامت كيم بتغيير اسم المجموعة الجديد بعد تعرُّضها لهجوم كبير من قبل اليابانيين لاختيارها كيمونو، وهو ما اعتبروه إهانة لثقافتهم.