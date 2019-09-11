بالصور.. درة السحاب تلبس حلتها الخضراء

ماجد آل قزيز(صدى):

توصف محافظة الداير بني مالك بـ ” درة السحاب ” ، وتقع شرق منطقة جازان وهي امتداد لسلسلة جبال السروات وسلسلة جبلية خلابة تقطنها عدة قبائل وتتميز محافظة الداير بني مالك بكثافة الأمطار وغزارتها طوال العام وبشكل كبير في فصل الصيف وشهر أبريل.

ومع دخول شهر سبتمبر يبدأ المزارعون في تجهيز مزارعهم ولزراعة البذور السنوية كالدخن والذرة والزعر وغيرها الكثير.

تقع محافظة الداير بين ارتفاع ٧٠٠ إلى ٢٣٠٠ متر عن سطح البحر وتتميز ببرودة الجو في الجبال ودفئها في الأودية والمنخفظات.

كما يقصدها السياح طوال العام للاستمتاع بجمال جريان أوديتها ولتنوع الغطاء النباتي الذي يكسو كل أجزاء محافظة الداير بني مالك ولجمال جبالها مع السحب و اللوحات الربانية الجميلة التي تتشكل على قمم جبال محافظة الداير بني مالك.

الجدير بالذكر أن رجال الأعمال بدأوا يتنافسون في تقديم الخدمات لزوار المحافظة ومرتاديها.