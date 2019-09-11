بالفيديو.. سائق تسلا ينام أثناء السير والمركبة تسير بسرعة 90

واشنطن(صدى):

نشر الأمريكي، داكوتا راندال، مقطع فيديو، لسائق سيارة ” تسلا ” نائم أمام عجلة القيادة، في حين كانت المركبة تسير بسرعة 90 كيلومتراً في الساعة، بوضعية ” السائق الآلي “.

وظهر في مقطع الفيديو السائق والراكب في المقعد الأمامي، وهما نائمان أثناء سفرهما على طريق سريع في بوسطن يوم الأحد.

في حين اعتقد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الفيديو مزيف، لكن راندال قال ” هذه ليست خدعة، على الأقل ليس من طرفي. يمكن أن يكون الشخصان يمثلان أنهما نائماً، لكنني أشك ” ، في حديثه لشبكة ” إن بي سي “.