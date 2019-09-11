برشلونة في صدمة.. إصابة ميسي أخطر من المتوقع

نواف السالم(صدى):

تشعر إدارة نادي برشلونة بالصدمة تزامنًا مع استمرار إصابة نجمه ليونيل ميسي.

وقالت شبكة ESPN FC التلفزيونية إن ميسي سيغيب عن مواجهة فالنسيا في الليغا يوم السبت المقبل وربما المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني منتصف الأسبوع المقبل.

ومتوقف اللاعب عن المشاركة منذ الجولة الخارجية في الولايات المتحدة ولم يظهر في أي من مباريات برشلونة الثلاث الأولى في الدوري.

وحتى الأن لم يضع البرسا إطارًا زمنيًا لعودته لقيادة الفريق الكتالوني لكنه كان قريبًا من المشاركة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولية، لكنه لم ينجح في ذلك.

وقال مصدر في النادي لـ ESPN FC : ” هناك بعض ” القلق “ بشأن لياقة ميسي لكن الأمل ما زال في عودته عاجلًا وليس آجلًا “.