مستشفى الدلم يوجه شكره لمدير عام صحة الرياض على دعمة

الخرج(صدى):

أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ، عبر موقعه الرسمي بتويتر عن دعم طاقمه الطبي و الفني بثلاثة أطباء تنوعت تخصصاتهم بين طبيبي عيون و جراحة ، بالإضافة لطبيبة أخصائية مختبرات وبنك الدم.

و قدمت إدارة المستشفى ، ممثلة بسعادة الدكتور إبراهيم الدخيني وافر الشكر و التقدير لسعادة الدكتور محمد التويجري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، و لسعادة مساعده للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة. و أثنى الدكتور الدخيني على الجهود المبذولة من أصحاب السعادة من جميع قيادات صحة الرياض في دعم كافة مستشفيات المنطقة و بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.