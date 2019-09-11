  • الأربعاء 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مستشفى الدلم يوجه شكره لمدير عام صحة الرياض على دعمة

مستشفى الدلم يوجه شكره لمدير عام صحة الرياض على دعمة

مستشفى الدلم يوجه شكره لمدير عام صحة الرياض على دعمة
الخرج(صدى):

أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ، عبر موقعه الرسمي بتويتر عن دعم طاقمه الطبي و الفني بثلاثة أطباء تنوعت تخصصاتهم بين طبيبي عيون و جراحة ، بالإضافة لطبيبة أخصائية مختبرات وبنك الدم.

و قدمت إدارة المستشفى ، ممثلة بسعادة الدكتور إبراهيم الدخيني وافر الشكر و التقدير لسعادة الدكتور محمد التويجري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، و لسعادة مساعده للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة. و أثنى الدكتور الدخيني على الجهود المبذولة من أصحاب السعادة من جميع قيادات صحة الرياض في دعم كافة مستشفيات المنطقة و بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *