برشلونة يتمسك بنيمار: سنفعل كل شيء من أجله

نواف السالم(صدى):

أثار خافيير بورداس عضو مجلس إدارة برشلونة حيرة الجماهير من جديد خلال زيارته لكولومبيا.

وأكد خافيير على أن النادي الكتالوني لن يتخلى عن فكرة استعادرة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان مؤكدًا أن العملية ممكنة اقتصاديًا.

وقال بوداس لوكالة الأنباء الإسبانية: ” طالما يرغب دائمًا في العودة، سنفعل كل شيء من أجل إعادته “.

وأضاف: ” سنرى كل شيء يتغير بسرعة في عالم كرة القدم، لكن نيمار هو نيمار، حالة مميزة ولاعب رائع يريد العودة لبرشلونة، ارتكب خطأ اعترف هو شخصيًا به حين ذهب لباريس ولم يتأقلم هناك “.

وما زال النجم البرازيلي يصر على العودة لبرشلونة للعب بجوار أصدقائه ميسي وسواريز.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يفكر في بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.