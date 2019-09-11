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وظيفة تقنية شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

وظيفة تقنية شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، باب التقديم إلى وظيفة تقنية للمواطنين من حملة البكالوريوس.

وأوضح المستشفى من خلال ” بوابة التوظيف ” عبر موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى ” مسئول النظام “.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” هندسة الإلكترونات، هندسة الاتصالات “، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

كما أشار إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/11م، من خلال الرابط التالي

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