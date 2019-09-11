هيئة تقويم التعليم توضح حقيقة إيقاف اختبار القدرات

علي القحطاني(صدى):

أوضحت ھیئة تقویم التعلیم والتدریب، حقيقة إيقاف اختبارات القدرات وتنفیذھا وتطویرھا، مؤكدة استمرار العمل بھذه الاختبارات.

وقالت الھیئة : إشارة إلى ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة، بخصوص التوجھ إلى إیقاف اختبار القدرات كأحد متطلبات : القبول في الجامعات، تود ھیئة تقویم التعلیم والتدریب أن توضح الآتي

أولاً: تم إقرار اختبار القدرات بناء على أمر سامي كریم رقم 471/8 وتاریخ 1421/06/19 ھـ، نص على أنھ یكون من ضمن متطلبات القبول بالجامعات إجراء اختبارات لقیاس القدرات والمھارات، واختبارات لقیاس التحصیل العلمي بمقابل مالي، وتعتبر معیاراً یستخدم إلى جانب معیار نتائج الثانویة العامة

ثانیاً: نص تنظیم الھیئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاریخ 1440/2/14ھـ في فقرتھ السادسة من المادة الرابعة، على أن یكون من اختصاصاتھا بناء وتنفیذ المقاییس والاختبارات التعلیمیة كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنیة، وكذلك نص تنظیم الھیئة في الفقرة الثانیة من المادة الخامسة على أنھا الجھة المسؤولة عن بناء وسائل القیاس في التعلیم والتدریب وتطبیقھا وتطویرھا، كما نصت الفقرة رقم السابعة من المادة الثامنة من تنظیم الھیئة.

ثالثاً: یعتبر المركز الوطني للقیاس التابع للھیئة ھو أحد أھم المراكز المتخصصة في الاختبارات المعیاریة على مستوى المنطقة والعالم، ویضم خبرات علمیة متقدمة في القیاس والتقویم، وتستعین بالمركز الكثیر من الجھات الحكومیة لتطویر وتنفیذ الاختبارات المعیاریة بمختلف أنواعھا ومستویاتھا قدم تقییماً أكثر مصداقیة لقدرات الطالب وإمكاناته العلمیة.