مرسيدس وبي إم دبليو يرفعان الستار عن سيارات فضائية (فيديو)

برلين(صدى):

رفعت شركة مرسيدس بنز وبي إم دبليو الستار عن سيارات ” فضائية ” في معرض فرانكفورت للسيارات يوم أمس الثلاثاء.

وكشفت شركتا صناعة السيارات الألمانية عن رؤية مستقبلية ومفهوم استشرافي لشكل وتكنولوجيا السيارات في القرن الحادي والعشرين.

وقال ستافن كول مدير مرسيدس بنز للتصميمات الخارجية المتطورة إن الرؤية الجديدة التي تحمل اسم ” إي كيو إس” EQS، تعد نوعا من الرؤية المستقبلية المطورة لسيارة ليموزين كهربائية من فئة S، وتحديدا للجيل القادم من سيارات الليموزين والسيدان الفارهة “.

ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات هذه الموديلات الجديدة من مرسيدس بنز في عام 2021، مع توفر بدائل عديدة فيما يخص إمكانيات الأداء، والقدرة، والطاقة المحركة.

كما قدمت بي إم دبليو، وهي المنافس الأقوى لمرسيدس بنز، رؤيتها الخاصة حول المفهوم المستقبلي لشكل السيارات، بموديل ” فيجن إم نيكست ” Vision M Next، السيارة الرياضية المثيرة للإعجاب، والمزودة بمحرك هجين يتيح للسائق التبديل بين الطاقة الكهربائية والبنزين.