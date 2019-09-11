إلكترونيًا..بدء بيع تذاكر لقاء الهلال والفيحاء

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء عن بدء بيع تذاكر لقاء الفريق مع الفيحاء المقرر له السبت بالجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريال حتى تصل إلى 2000 ريال، حيث تم تخصيص القسم رقم 8 لحضور جماهير فريق الفيحاء.

وجاء سعر الدرجة الموحدة عوائل بـ30 ريال ونفس السعر للموحدة أفراد، و50 ريال للموحدة واجهة، و75 ريال للموحدة واجهة رئيسية.

في حين بلغت درجة المنصة عوائل الفضية 400 ريال والأفراد بلغت 500 ريال، والمنصة عوائل ذهبية 700 ريال والمنصة أفراد ذهبية بنفس السعر.