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بالفيديو.. أخصائي يوضح تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال

بالفيديو.. أخصائي يوضح تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال
علي القحطاني(صدى):

أوضح عبدالله المشعان أخصائي ومدرب صعوبات تعلّم هل إدمان الطفل للألعاب الإلكترونية يساعد في إصابته بصعوبات التعلّم.

وقال المشعان خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” : الآيباد يؤثر على جميع الأطفال، خاصة من عندهم صعوبات تعلم، وصعب جدًا ان تمنعه عن الطفل ولكن الأفضل أن تحسن استخدامه مع الأطفال ويكون بوقت محدد.

وأضاف : يجب التدرج في سحب الآيباد وأن يجد الطفل شئ أخر ينشغل فيه، ومع الوقت سوف يتركه ولايشعر بأهميته.

وتابع : الفئات من الأطفال التي تعاني من صعوبات التعلم يحيرون الأهل والمعلمين، ويكون قدراتهم العقلية والسمعية طبيعية، والبصر يكون لديهم طبيعي وسليم ولكن هناك أشياء تجعل الأطفال لديهم صعوبات تعلم في البيئة المحيطة بهم.


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