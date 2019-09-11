بالأرقام.. غياب أحمد موسى لن يؤثر على النصر

ماجد محمد(صدى):

يستعد النصر لمواجهة نظيره الشباب في إطار الجولة الـ 3 من دوري المحترفين، ومازال اللاعب النيجيري أحمد موسى مُتغيبًا عن صفوف الأصفر.

ولم يتأثر النصر خلال الفترة الماضية بغياب ” موسى ” بسبب الإصابة .

وخاض روي فيتوريا مع الفريق في هذا الموسم 5 مباريات 3 منها لم تشهد تواجد نجم منتخب نيجيريا وتحديدًا في دوري أبطال أسيا واستطاع الأصفر تحقيق الانتصار في لقائين والتعادل مرة واحدة وتجنب الهزيمة.

وفي الموسم الماضي تخلف نجم منتخب نيجيريا عن الحضور في قائمة النصر في 6 لقاءات ففي النصف الأول من الموسم لم يشارك ضد الباطن وفاز أصحاب القمصان الصفراء 2-0.

وعاد ليغيب دوريا في الدور الثاني وتحديدا في الـ5 جولات الأولى وخرج النصر منتصرا 3 مرات وتعادل في لقاء كما خسر في لقاء ضد التعاون.