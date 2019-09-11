أخصائي يوضح علامات على طفلك تشير إلى إصابته بصعوبات التعلم (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكد عبدالله المشعان، أخصائي ومدرب صعوبات تعلّم، أن إدمان الطفل للألعاب الإلكترونية يساعد في إصابته بصعوبات التعلّم.

وضرب ” المشعان ” مثل بإدمان الطفل لجهاز ” الآيباد ” ، مشيرًا إلى أن العلاج ليس بمنعه بشكل تام وإنما بالتدرج في سحب الآيباد ووضع أمر آخر لشغل الطفل كالتمشية أو ممارسة الرياضة أو التسوق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” ، أن صعوبات التعلم لدى الطفل تظهر من خلال التأخر في الكلام أو التأخر في القيام بالعضلات الصغيرة والكبيرة، والانتباه والإدراك والاضطرار لتكرار الأشياء، وكذلك انطوائه وعدم تفاعله مع الأطفال، وعدم قدرته لاستيعاب الدراسة والتعليم.