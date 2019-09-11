العمل تعلن عن 4000 وظيفة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى حضور (ملتقى تمكين بمدينة الرياض)، والمخصص (لمستفيدي الضمان الاجتماعي)، والذي يتضمن (4000 فرص وظيفية) تقدمها 50 شركة.

كما يشمل الملتقى إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، ودعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

و يُقام الملتقى يومي الثلاثاء بتاريخ 1441/01/18هـ الموافق 2019/09/17م والأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م (من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً)..

ويوجد بمدينة الرياض – قاعة السلطانة – فندق كروان بلازا (الرائدة).

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والتسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/11م، من خلال الرابط التالي:

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