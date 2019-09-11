حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة، غدًا الخميس.

وأوضحت ” الأرصاد ” في بيان لها، أنه من المتوقع وجود سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الطرق الساحلية الواصل ما بين جازان إلى الليث.