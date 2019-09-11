روان بن حسين :حيصيبني سكر وكولسترول من انستغرام

خالد الظفيري(صدى):

أعربت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن غضبها الشديد من التعليقات المسيئة على إطلالتها الأخيرة بالفستان الأصفر القصير.

وقالت في مقطع فيديو على ” سناب شات ” : ” حيجيلي سكر وكولسترول من تعليقات إنستغرام المتخلفة.. كل مرة أقول كبري عقلك روان ما تردي عليهم بس تخلون الواحد يخرج عن طوره “.

وأضافت: ” يا أخي لبست قميص من غير زرار ولا لبست قميص من غير بنطلون.. مو شغل أحد.. وأنا عمري ما تدخلت في حياة أحد.. هذه حياتي وأنا حره فيها وأتمنى من الجميع أن لا يتدخل “.

وعن اتهامها باستخدام الفوتوشوب والخضوع لعملية شفط للدهون، قالت: ” وبعدين أنا لابسه كولون ستوكينج (هيلاهوب) اكيد منظر رجلي هيطلع كده.. شافطة أو مسوية فوتوشوب مو شغلك “.