بالفيديو.. هيا الشعيبي تثير الجدل مع طفلة حديثة الولادة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تحمل طفلة حديثة الولادة وهي حفيدة إلهام الفضالة.

وأوضحت هيا الشعيبي أنها ترغب في اصطحاب الطفلة معها بعد إحضار أغراضها، متمنية أن تصبح حامل أيضًا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، متمنين أن تتحقق أمنية هيا الشعيبي، فيما اعتبر البعض أنه أمر شخصي ولا داعِ للتحدث بشأنه بشكل علني.

وتعرضت هيا الشعيبي في وقت سابق إلى هجوم ناري من الطبيب محمد الصفي، على خلفية ما قالته عن وجود الهنود في المتاجر ببلدها، معتبرًا تصريحاتها ” عنصرية “.