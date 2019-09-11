وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المتكاملة
فتحت شركة الاتصالات المتكاملة، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، تحت مسمى ” أخصائي علاقات حكومية GR Specialist “.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم ” لا يٌشترط تخصص مُحدد “، مع خبرة لا تقل عن سنتين.
ويُفضّل أن يكون عُمر المتقدم ما بين 25 إلى 30 سنة، مع إجادة اللغة الإنجليزية، و إجادة استخدام الحاسب الآلي.
كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء 2019/09/11م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا
يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة
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