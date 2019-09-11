وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المتكاملة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات المتكاملة، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، تحت مسمى ” أخصائي علاقات حكومية GR Specialist “.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم ” لا يٌشترط تخصص مُحدد “، مع خبرة لا تقل عن سنتين.

ويُفضّل أن يكون عُمر المتقدم ما بين 25 إلى 30 سنة، مع إجادة اللغة الإنجليزية، و إجادة استخدام الحاسب الآلي.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء 2019/09/11م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة باقي الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة