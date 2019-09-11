نتائج القبول النهائي للوظائف ديوان وزارة الداخلية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي على الوظائف الشاغرة لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).

وأوضحت الوزارة، طلبات التقديم وهي: إحضار أصل المؤهل العلمي (شهادة البكالوريوس، شهادة الدبلوم، شهادة الثانوية العامة) مع صورة مصدقة منها، إحضار أصل الشهادات الفنية والدورات التدريبية مع صورة مصدقة منها، إحضار عدد (2) صورة من بطاقة الهوية الوطنية واضحة ومكبرة، عدد (4) صورة شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مع كتابة الأسم ورقم الهوية خلف الصورة، يجب على المتقدم التقيد بالموعد المحدد له .

ويمكن الإطلاع على نتائج القبول عبر الرابط التالي هنـــــــــا .