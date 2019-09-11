تنبيه.. موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الساحل القديم والجديد

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقيّ الساحل القديم والجديد مما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وقال المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يرجى من سالكي تلك الطرق أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح ميثرة للغبار والأتربة على بعض المناطق اليوم الأربعاء.