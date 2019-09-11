اضطرابات الحمل تؤدي إلى نتائج كارثية على الأطفال

أميرة خالد(صدى):

أظهرت نتائج دراسة بريطانية، مدى تأثر الأطفال بإصابة الأمهات باضطرابات القلق أثناء فترة الحمل.

وأوضحت الدراسة، أن اضطرابات القلق في فترة الحمل تؤدي لجعل الأطفال أكثر عرضة لخطر نقص الانتباه وفرط الحركة في سن المراهقة.

وأشار الباحثون إلى أن ظروف الأم أثناء فترة الحمل والحياة المبكرة للمولود يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على صحة الأطفال في وقت لاحق من حياتهم.

وأكدوا أن الأمهات اللاتي تعرضن لمستويات كبيرة من القلق أثناء فترة الحمل وخلال السنوات الخمس الأولى من عمر أطفالهن، كان أطفالهن أكثر عرضة بمعدل أكثر من الضعف للإصابة بنقص الانتباه وفرط الحركة في سن المراهقة، مقارنة بمن لم تتعرض أمهاتهم للقلق.