تكافل الراجحي يعلن عن وظيفتين شاغرتين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تكافل الراجحي، باب التقديم إلى وظيفتين شاغرتين للرجال فقط؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، تحت مسمى ” مسؤول شكاوى “، وذلك عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفق التفاصيل التالية:

1- مسؤول شكاوى:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في ” التخصصات الإدارية “.

ويتمثل الوصف الوظيفي في ” التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها “.

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2- مسؤول شكاوى:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في ” تخصصات اللغات والترجمة – اللغة الإنجليزية “.

ويتمثل الوصف الوظيفي في ” التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها “.

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كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1441/01/12هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، لافتة إلى أن الراتب 8,000 ريال.