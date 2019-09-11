بالفيديو.. لحظة تدمير جزيرة داعش الموبوءة

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة تدمير ما أٌطلق عليه ” جزيرة داعش الموبوءة ” ، إثر إلقاء قنابل تزن عشرات الأطنان عليها.

ونشر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ” داعش ” الإرهابي، المقطع الذي تم تصويره من السماء حيث تم تدمير جزيرة ” كنعوص ” التي تقع وسط نهر دجلة، بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وأوضح التحالف الدولي، أن هذه الجزيرة أصبحت وكراً لمسلحي ” داعش ” ؛ لذلك كان لابد من شن عمليات قصف عليها وتدميرها، فيما شارك في عملية القصف مقاتلات أمريكية من طراز إف 35.

وعلّق التحالف الدولي على الفيديو، بالقول: ” هكذا تبدو الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة إف 15 وإف 35، 36 ألف كغم من الذخيرة ” .

كما أوضح مقطع آخر، التقطته القوات العراقية قريبة من المكان أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد في السماء، حيث تضرب الجزيرة انفجارات.