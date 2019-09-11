للجنسين.. شركة تقنية السلامة البيئية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تقنية السلامة البيئية للخدمات المتخصصة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) بمجال المختبرات الطبية، للعمل بالشركة بمدينة الدمام، بمسمى (عالم فيزياء طبية) عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المختبرات الطبية)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

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