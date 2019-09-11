إنقاص الوزن.. فوائد عديدة لتناول الكوسة

أميرة خالد(صدى):

تحتوي الكوسة على العديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم، حيث ينصح خبراء التغذية والأطباء بضرورة تجميدها بفصل الشتاء.

وأكد خبراء التغذية على أن الكوسة تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية المجهرية والفيتامينات والعناصر المعدنية، ما يجعلها من دون شك مفيدة للجسم. لذلك.

وأوضح الخبراء أن الكوسة لا تحتوي على الكوليسترول، وهناك 17 سعرة حرارية في كل 100 جرام منها، ومع أنها تحتوي على السكر، إلا أن الخبراء ينصحون بتناولها كأفضل مادة لتخفيض الوزن.

ويساعد تناولها على تخلص الأوعية الدموية ذاتيا من الكوليسترول المتراكم على جدرانها الداخلية والمواد الضارة التي تصل إلى الدم، كذلك فإن الذين يتناولونها بصورة دورية نادرا ما يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويحتوي 100 جرام من الكوسة على 17.9 مليجرام فيتامين С وهذا يعادل ثلث حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين، أي أن تناولها دوريا وبصورة منتظمة يحسن مقاومة الجسم للفيروسات المرضية والبكتيريا والفطريات.