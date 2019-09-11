تكنولوجيا جديدة في السيارات تحد من السرعات العالية

أميرة خالد(صدى):

يعتزم الاتحاد الأوروبي، تفعيل خطة مستقبلية لتطبيق تكنولوجيا متطورة على السيارات الحديثة المباعة في أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن هذه التكنولوجيا ستعمل على الحد من القيادة بسرعات كبيرة، بحيث يتم تطبيق التقنية المتطورة الجديدة للحد من السرعات في السيارات الحديثة بحلول عام 2022.

وأوضحت الشركات المصنعة للسيارات، أن هذه التقنية الجديدة بالفعل، إذ ستقوم محددات السرعة المزمع استخدامها على مراقبة سرعة السيارة بالعمل على مقارنتها بالسرعات القصوى المحددة للشوارع وتحذر السائق إذا تخطى السرعة القانونية.

وإذا لم يستجب السائق تقطع أدوات المراقبة قدرة المحرك لخفض سرعة السيارة، لكن في حال الحاجة لتخطي سيارات أخرى يمكن تعطيل هذه التقنية عن طريق الضغط الشديد على دواسة البنزين.