كوتينيو يكشف كواليس انتقاله إلى بايرن ميونخ

نواف السالم(صدى):

أعلن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني، كواليس انتقاله إلى فريقه الحالي قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد ” كوتينيو ” أنه تحدث مع فيرمينو لاعب نادي ليفربول بشأن مدى قوة البوندسليغا، قائلًا ” تحدثت مع فيرمينو بشأن البوندسليغا وأخبرني عن الكثير من الأمور تتعلق بمختلف الفرق الألمانية ” .

وأضاف ” زملائي في المنتخب البرازيلي سألوني عن طبيعة الحياة هنا، وعما أشعر به في بايرن، وأخبرتهم بأنني سعيد خاصة بعد الاستقبال الرائع الذي حظيت به من اللاعبين والنادي والجماهير ووسائل الإعلام ” .

كما أشار إلى أنه يريد رد الدين للجميع من خلال تسجيل الأهداف ، وتقديم مستوى مميز مع الفريق وأداء متقدم على أرض الملعب؛ لإرضاء جماهير النادي .

واستكمل ” حلمي هو الفوز بالبوندسليغا، وكأس ألمانيا، ودوري الأبطال، ولا يهم من سنواجه، فأنا أريد مساعدة الفريق فقط ” .