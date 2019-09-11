كوتينيو يكشف كواليس انتقاله إلى بايرن ميونخ
أعلن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني، كواليس انتقاله إلى فريقه الحالي قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وأكد ” كوتينيو ” أنه تحدث مع فيرمينو لاعب نادي ليفربول بشأن مدى قوة البوندسليغا، قائلًا ” تحدثت مع فيرمينو بشأن البوندسليغا وأخبرني عن الكثير من الأمور تتعلق بمختلف الفرق الألمانية ” .
وأضاف ” زملائي في المنتخب البرازيلي سألوني عن طبيعة الحياة هنا، وعما أشعر به في بايرن، وأخبرتهم بأنني سعيد خاصة بعد الاستقبال الرائع الذي حظيت به من اللاعبين والنادي والجماهير ووسائل الإعلام ” .
كما أشار إلى أنه يريد رد الدين للجميع من خلال تسجيل الأهداف ، وتقديم مستوى مميز مع الفريق وأداء متقدم على أرض الملعب؛ لإرضاء جماهير النادي .
واستكمل ” حلمي هو الفوز بالبوندسليغا، وكأس ألمانيا، ودوري الأبطال، ولا يهم من سنواجه، فأنا أريد مساعدة الفريق فقط ” .
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