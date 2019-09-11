بالفيديو.. مشاهد مروعة لدهس شخص أثناء مضاربة جماعية بمخطط الرياض

الرياض(صدى):

وقعت مضاربة جماعية بين أشخاص من الجنسية الإثيوبية في أحد الطرق بمحافظة عسفان، أمس الثلاثاء؛ ليتم دهس أحدهما بعنف ووفاته حيث ارتطم بمركبة أثناء انشغاله بالعراك.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد بوقوع مضاربة جماعية بين أشخاص من الجنسية الإثيوبية في أحد الطرق بمحافظة عسفان.

وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ؛ تم العثور على أحد العمالة من الجنسية الإثيوبية مدهوساً وملقى على الأرض ” داخل مخطط الرياض ” ؛ حيث كان قد فارق الحياة لتحقق الجهات المختصة في الواقعة.