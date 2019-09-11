جامعة ” بيشة ” تعلن عن حاجتها لشغل ٥٩ وظيفة أكاديمية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة ” بيشة ” عن حاجتها لشغل (59) وظيفة أكاديمية للجنسين برتبة (معيد)، وذلك بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً في بعض التخصصات العلمية للعام الجامعي 1441/1440هـ، وفقًا للشروط التالية:

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام التالية (1435/1436هـ، 1436/1437هـ ،1437/1438هـ ،1438/1439هـ ،1439/1440هـ).

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن (30 عاماً) بالهجري.

4- أن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من الوزارة في نفس التخصص المطلوب.

5- أن تكون الدراسة بنظام الانتظام.

6- لم يسبق له الرسوب في إي مادة في تخصصه.

7- ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

8- الحصول على درجة (60) في اختبارات قدرات للجامعيين كحد أدنى.

9- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الكليات والاقسام العلمية.

10- اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

11- الحصول على درجة (550 TOEFL) في اختبار التوفل أو ما يعادلها في اختبارات (IELTS 6 STEP 97) خاص لمتقدمي أقسام اللغة الإنجليزية.

12- الحصول على درجة (500TOEFL) في اختبار التوفل أو ما يعادلها من اختبارات (STEP 83) (IELTS 5) للتخصصات العلمية والتخصصات الأخرى المطلوب فيها اللغة الإنجليزية.

13- الحصول على اعداد تربوي (لمتقدمي كلية التربية).

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 1441/01/16هـ، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/01/27هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:هنا