القبض على وكيل أعمال حارس ريال مدريد تيبو كورتوا

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، القبض على كريستوف هينرواتي، وكيل أعمال حارس ريال مدريد الدولي، البلجيكي تيبو كورتوا، بتهمة غسيل أموال والفساد في قضايا تتعلق بصفقات في كرة القدم.

وتتعلق التهمة بعمليات غسيل أموال وفساد في صفقات للاعبين في كرة القدم؛ حيث تم اعتقال وكيل أعمال تيبو كورتوا واللاعب السابق لأتلتيكو مدريد يانيك كراسكو في موناكو، بينما اعتقل مساعده في لييج في بلجيكا.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطات البلجيكية كانت قد قامت بالتحقيق في صفقات للاعبين تخص عدة أندية بلجيكية وأشهرهم فريق أندرلخت.