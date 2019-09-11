حفلات غنائية مميزة في الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة

نايف السالم(صدى):

أزاحت شركة ” روتانا ” للصوتيات والمرئيات، اليوم الأربعاء، الستار عن برنامج الحفلات الغنائية في عدة مناطق بالمملكة احتفالًا باليوم الوطني الـ89 للمملكة؛ حيث تبدأ من يوم 19 سبتمبر الجاري في منطقة الجوف ويحييها الفنانان، نبيل شعيل، وخالد عبدالرحمن.

وأوضحت أن يوم 20 سبتمبر، يشارك عبدالله الرويشد، مع أصيل أبوبكر، في احتفالية تبوك؛ بينما تتواصل الاحتفالات في مدينة حائل يوم 21 سبتمبر، ويحييها ماجد المهندس، وداليا مبارك.

وتختتم الاحتفالات الغنائية يوم 22سبتمبر، في مدينة مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بالقصيم، بمشاركة راشد الماجد، والفنانة بلقيس؛ فيما من المنتظر الإعلان عن طرح التذاكر، خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من التجهيزات المخصصة لذلك.