بالفيديو.. بلقيس تكشف عن اسوأ عاداتها لأول مرة

أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، جمهورها بتفاصيل ومعلومات خاصة حول حياتها الشخصية، كاشفة عن تفاصيل حياتها الخاصة قبل الشهرة.

وأوضحت بلقيس في مقطع فيديو لها، أنها كانت تعاني من عادة سيئة جدًا في الماضي، وهي ” أكل أظافرها ” بشكل مستمر، وكانت والدتها تضربها كثيرًا بسببها، ولكن تخلت عنها في المرحلة الثانوية.

كما أشارت إلى أن شعرها كان طويل جدًا حتى الركبة قبل دخولها الى الجامعة، ولكن عوامل طبيعية ونفسية ودخولها في مجال الفن، تسبب في مواجهة الموضة والتماشي معها.