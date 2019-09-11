الشقيري يرد على شائعة وفاته

عادل الحربي(صدى):

أثار خبر وفاة الداعية السعودي أحمد الشقيري، جدلاً كبيرًا في الفترة الماضية حول حقيقته، مما أثار حزن وقلق الكثير من متابعيه.

وخرج الداعية السعودي لنفي خبر وفاته بنفسه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، مبديًا غضبه من تلك الشائعة.

وقال ” الشقيري ” : ” الإشاعة بتصحى وتلف العالم بينما ااحقيقة لسا صاحية بتفرش أسنانها ” ، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأزمة قلبية مثلما أشيع في الفترة الماضية.

وكانت عائلة الداعية السعودي قد نفت مسبقًا خبر وفاته بشكل رسمي، وأشارت أنه متواجد في دبي بالوقت الحالي، ولا أساس من الصحة لما أشير في الفترة الماضية.

وطالبت عائلة ” الشقيري ” عدم السير وراء الشائعات والتأكد من مصدرها، وعدم الانسياق وراء أخبار مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.