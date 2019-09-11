حساب المواطن يرد على ” فتاة ” ترغب في الانفصال عن والدها في دعم البرنامج

عادل الحربي(صدى):

أجاب برنامج ” حساب المواطن ” على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج.

وأفادت ” الفتاة ” في استفسارها أنها لا يمكن أن تثبت استقلالية المسكن؛ لأنها تقيم مع خالتها وقد غادرت منزل والدها الذي قام بتسجيلها في البرنامج ويحصل على الدعم الخاص بها ولا يعطي لها منه شيئًا ولا ينفق عليها.

ورد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج ” حساب المواطن ” قائلآ: ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” .

وعن هذه المستندات، فهي ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء باسمك ” ، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

وشدد ” حساب المواطن ” على رفضه الاعتداد بإرفاق مستندات تخص خالة المواطنة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المستندات الدالة على الاستقلالية في السكن باسم الشخص الراغب في التسجيل.