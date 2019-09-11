وكيل إمارة الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحارثي

محمد السعران(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أدى معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري عقب صلاة الظهر اليوم, صلاة الميت على الشهيد الملازم أول فيصل فهد الحارثي من منسوبي قوات الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان العزة والشرف دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي, وذلك في جامع الملك خالد, بحضور عدد من كبار ضباط .

وعقب الصلاة نقل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- .

كما نقل معاليه تعازي سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.