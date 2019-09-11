الشيخ عائض القرني يتفاعل مع وسم ” أسهل وصفة للسعادة ” ويدل عليها
علق الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني على وسم أسهل وصفة للسعادة الذي وصل الترند السعودي خلال الساعات القليلة الماضية ، مقدماً وصفة السعادة التي ينشدها المغردون والمتابعون .
وأكد الشيخ ” القرني ” أن العمل الصالح هو سر السعادة في الدنيا والآخرة ، مستشهداً بقول الله عز وجل : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
وكان الوسم قد شهد تفاعل الكثير من المغردين الذين بادروا بطرح آرائهم للوصول للسعادة المرجوة ، فمنهم من نصح بمخالطة السعداء على طريقة ” جاور السعيد تسعد ” ، ومنهم من أرشد إلى إستعادة الذكريات الجميلة ، ومنهم من نصح بمساعدة الآخرين ، أو حتى التجاوب مع الأطفال وإحتضانهم ، وغيرها .
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
zocor[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يرحم حالنا ياشيخ !!!!!!!!!
الواحد اذا فكر في القروض المنزليه وفواتير الكهرباء …. والبنزين ؟….
وأقساط السيارة ..وقطع غيارها الخ
ياراااااااااااااجل صندوق الطماطم صار 45 ريال .
وما نقبضه بيميننا ندفعه بشمالنا … !!!!
وجاي تقول سعاده
الانسان اصبح هو أرخص حاجة عندنا ………..
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هيدا الحتسي يا قرني !
احنا رصيدنا البنكي مو مثلك بالملااااايييين !