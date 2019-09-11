الشيخ عائض القرني يتفاعل مع وسم ” أسهل وصفة للسعادة ” ويدل عليها

حمود العنزي(صدى):

علق الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني على وسم أسهل وصفة للسعادة الذي وصل الترند السعودي خلال الساعات القليلة الماضية ، مقدماً وصفة السعادة التي ينشدها المغردون والمتابعون .

وأكد الشيخ ” القرني ” أن العمل الصالح هو سر السعادة في الدنيا والآخرة ، مستشهداً بقول الله عز وجل : {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.

وكان الوسم قد شهد تفاعل الكثير من المغردين الذين بادروا بطرح آرائهم للوصول للسعادة المرجوة ، فمنهم من نصح بمخالطة السعداء على طريقة ” جاور السعيد تسعد ” ، ومنهم من أرشد إلى إستعادة الذكريات الجميلة ، ومنهم من نصح بمساعدة الآخرين ، أو حتى التجاوب مع الأطفال وإحتضانهم ، وغيرها .