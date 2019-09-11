اتركي القهوة واخرجي للتنزه.. 7 عادات تقضي على التوتر وتشعرك بالسعادة
تتعرض المرأة بشكل خاص لكثير من ضغوط الحياة المسببة للتوتر والضغط النفسي ، وبمرور الوقت تؤثر المشكلة على مهماتها وحياتها الشخصية .
وينصح موقع ” Prevention ” بإتباع بعض العادات التي لها تأثير مباشر بتخفيف التوتر والشعور بالسعادة ، وهي كالتالي :
1- اخرجي للتنزه : فالبتأكيد سيتحسن مزاجك وحالتك النفسية بمجرد رؤية المناظر الطبيعية وتغيير الجو العام .
2- تجنبي القهوة : حيث تحفز زيادة هرمون الأدرنالين المنشط لشعور القلق والتوتر ، وابتعدي قدر المستطاع عن مشروبات الكافيين واستبدليها بالأعشاب وشاي البابونج .
3- استخدمي الساونا : فحرارتها تؤثر على الناقل العصبي المنظم للمزاج .
4- قومي بتمارين التنفس : من خلال إستنشاق الهواء عبر أنفك لمدة 4 ثوان مع الإحتفاظ به لمدة 7 ثوان ثم الزفير عبر الفم لمدة 8 ثوان ، مع تكرار تلك العملية 5 مرات .
5- اعتمدي جلسات تدليك الجسم أو تمارين اليوجا .
6- تناولي البيض في الإفطار : حيث يعزز البروتين من الشعور بالشبع وتقليل التوتر، فضلاً عن مادة الكولين المهدئة للأعصاب .
7- تناولي الأغذية الغنية بالماغنسيوم : وهي مثل اللوز والفاصوليا والشكولاته والأفوكادو ، لأن نقص عنصر الماغنسيوم في الجسم عامل قوي وراء الضعف العام وتوتر الأعصاب .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52455 ] نشر منذ 6 ساعات
مافي فايدة ياأموره😔