اتركي القهوة واخرجي للتنزه.. 7 عادات تقضي على التوتر وتشعرك بالسعادة

أميرة خالد(صدى):

تتعرض المرأة بشكل خاص لكثير من ضغوط الحياة المسببة للتوتر والضغط النفسي ، وبمرور الوقت تؤثر المشكلة على مهماتها وحياتها الشخصية .

وينصح موقع ” Prevention ” بإتباع بعض العادات التي لها تأثير مباشر بتخفيف التوتر والشعور بالسعادة ، وهي كالتالي :

1- اخرجي للتنزه : فالبتأكيد سيتحسن مزاجك وحالتك النفسية بمجرد رؤية المناظر الطبيعية وتغيير الجو العام .

2- تجنبي القهوة : حيث تحفز زيادة هرمون الأدرنالين المنشط لشعور القلق والتوتر ، وابتعدي قدر المستطاع عن مشروبات الكافيين واستبدليها بالأعشاب وشاي البابونج .

3- استخدمي الساونا : فحرارتها تؤثر على الناقل العصبي المنظم للمزاج .

4- قومي بتمارين التنفس : من خلال إستنشاق الهواء عبر أنفك لمدة 4 ثوان مع الإحتفاظ به لمدة 7 ثوان ثم الزفير عبر الفم لمدة 8 ثوان ، مع تكرار تلك العملية 5 مرات .

5- اعتمدي جلسات تدليك الجسم أو تمارين اليوجا .

6- تناولي البيض في الإفطار : حيث يعزز البروتين من الشعور بالشبع وتقليل التوتر، فضلاً عن مادة الكولين المهدئة للأعصاب .

7- تناولي الأغذية الغنية بالماغنسيوم : وهي مثل اللوز والفاصوليا والشكولاته والأفوكادو ، لأن نقص عنصر الماغنسيوم في الجسم عامل قوي وراء الضعف العام وتوتر الأعصاب .