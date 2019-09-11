كشف غموض واقعة وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب

القدس المحتلة(صدى):

كشف تقرير طبي اليوم الأربعاء، غموض وفاة إسراء غريب الفتاة الفلسطينية التي تعددت الروايات حول وفاتها، مؤكدًا أنها توفيت بسبب مضاعفات عن إصابات عديدة تعرضت لها.

وأسدل التقرير الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الفلسطيني في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ” إسراء ” تعرضت لإصابات تسببت في إصابتها بقصور حاد في الجهاز التنفسي، وتجمع للهواء في الصدر مما أدى لوفاتها.

وأكدت وزارة العدل الفلسطينية في وقت سابق، أن الطب الشرعي قام بتسليم التقرير الطبي النهائي للطب العدلي بعد تشريح جثة ” إسراء ” لتحريك الدعوى العمومية.

يذكر أن قضية الفتاة الفلسطينية أثارت غضبًا عارمًا في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للضرب المبرح من أحد أقاربها بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور.