كشف غموض واقعة وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب
كشف تقرير طبي اليوم الأربعاء، غموض وفاة إسراء غريب الفتاة الفلسطينية التي تعددت الروايات حول وفاتها، مؤكدًا أنها توفيت بسبب مضاعفات عن إصابات عديدة تعرضت لها.
وأسدل التقرير الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الفلسطيني في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ” إسراء ” تعرضت لإصابات تسببت في إصابتها بقصور حاد في الجهاز التنفسي، وتجمع للهواء في الصدر مما أدى لوفاتها.
وأكدت وزارة العدل الفلسطينية في وقت سابق، أن الطب الشرعي قام بتسليم التقرير الطبي النهائي للطب العدلي بعد تشريح جثة ” إسراء ” لتحريك الدعوى العمومية.
يذكر أن قضية الفتاة الفلسطينية أثارت غضبًا عارمًا في الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للضرب المبرح من أحد أقاربها بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 1 ساعة
قال الله تعالى
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زائر[ عدد التعليقات: 2625 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله المستعان التقرير كله اصابات وكدمات وكسور ضرب اعداء قسوه مابعدها فين الرحمه دغدغوها لكن الحساب الان ويوم الحساب مافيه حق يروح