3 وظائف إدارية شاغرة في شركة ثقة لخدمات الأعمال

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ثقة لخدمات الأعمال ” ثقة ” ، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “؛ للعمل بالشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحديثي التخرج، تحت مسمى ” أخصائي موارد بشرية ” عبر برنامج ” تمهير ” التدريب على رأس العمل، إذ يتوافر 3 وظائف.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” الموارد البشرية ” ، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأضافت أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا، مع إجادة اللغة الإنجليزية ” مستوى متوسط “.

ويتمثل وصف التدريب في التالي ” سيعطى المتدرب الفرصة لتطوير مهاراته الحالية واكتساب مهارات جديدة من خلال ملازمته لموظفي ثقة ومساعدتهم في مشاريعهم ومهامهم “.

أما المهام التدريبية، كالتالي:

1- الالتزام بالسياسات والإجراءات والإرشادات وتطبيقها بالطريقة المتعارف عليها لضمان استمرارية العمل بشكل منظم ومتسق.

2- إعداد التقارير وإدخال البيانات في الوقت المطلوب لضمان تحقيق متطلبات العمل بما يتماشى مع السياسات الموضوعة.

3- تبني روح التعاون والاستعداد لبذل مجهود إضافي لمساعدة فريق العمل في تحقيق الأهداف الموضوعة، حتى لو لم تكن من المهام أو المسؤوليات المباشرة.

4- أداء المهام المكتبية الاعتيادية.

5- مساعدة أعضاء الفريق في أعمالهم ومهامهم متى ما دعت الحاجة لذلك.

6- المساعدة في تطوير الأعمال وإعداد العروض التقديمية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء 1441/01/12هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عبر الرابط التالي

ممكن تاخدوا لينك الوظيفة من هنا