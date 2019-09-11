نتائج القبول النهائي لرتبة ” جندي ” في المباحث العامة 1441

حمود العنزي(صدى):

كشفت كلية نايف للأمن الوطني ” المباحث العامة ” عن نتائج القبول النهائي لرتبة ” جندي ” والتي سبق الإعلان عنها عبر موقع وزارة الداخلية .

وتنبه ” المباحث العامة ” على كافة المقبولين بضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية :

التعليمات:

1- التحضير يوم الثلاثاء الموافق 1441/01/18هـ الساعة (4 مساءً) مع إحضار أصل الهوية الوطنية.

2- إحضار عدد (4) صور من الهوية الوطنية وعدد (4) صور من بطاقة الهوية الوطنية للأب وعدد (4) صور من سجل الأسرة للأب وعدد (4) صور من المؤهل العلمي والإضافي توضع جميعها في مغلف بلاستيكي.

3- إحضار عدد (6) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس.

4- رقم الحساب البنكي (IBAN) مختوم من البنك.

5- تحضر هذه المستلزمات بشنطه رياضيه (كتف) لون اسود.

6- يمنع منعاً باتا إحضار أجهزة الجوال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه.

7- يحق للطالب إحضار مبلغ مالي لا يتجاوز 700 ريال.

8- حلاقه الرأس (موس).

9- عدم إحضار ملابس نوم أو قميص.

10- يفضل التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة وفي حال إحضار أدوية لابد من وجود وصفة طبية.

ولمعرفة النتائج ، يمكن الدخول على الرابط التالي : هنا

لمعرفة مواقع التدريب : هنا