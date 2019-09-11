بالصور.. أودي تكشف عن AI:TRAIL الاختبارية الكهربائية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت أودي الستار في معرض فرانكفورت للسيارات عن AI:TRAIL الاختبارية الكهربائية، اليوم الأربعاء، والتي تجمع بين القيادة الذاتية والإمكانيات الفائقة على الطرق الوعرة، حيث تبدو كأنها مخصصة للتجول على سطح القمر.

وتأتي قوة السيارة الجديدة من أربعة محركات كهربائية، واحد على كل عجلة، ويبلغ قوتهم الإجمالية 429 حصان وعزم دوران يصل إلى 1,000 نيوتن.متر، ولا توجد أقفال تفاضلية على الأغلب، حيث يتحكم ناقل حركة بشكل فردي في كل محرك حسب ظروف القيادة.

ولم تحدد أودي سعة البطارية، ولكنها تقول إن النطاق الكهربي يتراوح بين 400 إلى 500 كم لكل شحنة على الطرق الممهدة أو 250 كم على الطرق الوعرة، في حين تقتصر سرعتها القصوى على 130 كم/س فقط؛ فيما حصلت على مظهر شبيه بطائرات الهليكوبتر.

ويوفر للركاب رؤية بلا عوائق سواءً في الأمام أو في الجانبين، وألواح الجسم الشفافة وكذلك السقف المصنوع بالكامل من الزجاج تساعد على ذلك، أما في الداخل، فلوحة القيادة تأتي خالية من الشاشات، وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام الهاتف الذكي للسائق، والذي يتم تثبيته على عمود التوجيه للتحكم في وظائف السيارة ونظام الملاحة، كما أن عدم وجود شاشات في السيارة عزز من الرؤية الخارجية أيضاً.