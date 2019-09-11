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مصير أسود لذئب بشري هتك عرض والدته

مصير أسود لذئب بشري هتك عرض والدته
عمان(صدى):

شهدت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن قضية مثيرة للإستنكار لشاب ثلاثيني أقدم على هتك عرض والدته مرتين .

وقررت المحكمة توقيع أقصى العقوبة القانونية بعد بشاعة الجريمة المقترفة وخطورة شخصه الإجرامي بالأشغال المؤقتة 30 عام .

وفي تفاصيل القضية ، فقد اعتدى الشاب المستهتر على عرض والدته بالقوة ،فهربت إلى منزل ابنتها وعندما عادت فوجئت به يتوسل لها ويبكي فتراجعت عن شكواها إلا أنه كرر فعلته الدنيئة .

وفوجئت السيدة بمحاولة إعتداءه على حفيدتها ، مما دفعها للشكوى بعدما تبين لها خداعه وعدم توبته وندمه على جرائمه النكراء وخوفاً من تكرار الجريمة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82197 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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