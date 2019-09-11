مصير أسود لذئب بشري هتك عرض والدته
شهدت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن قضية مثيرة للإستنكار لشاب ثلاثيني أقدم على هتك عرض والدته مرتين .
وقررت المحكمة توقيع أقصى العقوبة القانونية بعد بشاعة الجريمة المقترفة وخطورة شخصه الإجرامي بالأشغال المؤقتة 30 عام .
وفي تفاصيل القضية ، فقد اعتدى الشاب المستهتر على عرض والدته بالقوة ،فهربت إلى منزل ابنتها وعندما عادت فوجئت به يتوسل لها ويبكي فتراجعت عن شكواها إلا أنه كرر فعلته الدنيئة .
وفوجئت السيدة بمحاولة إعتداءه على حفيدتها ، مما دفعها للشكوى بعدما تبين لها خداعه وعدم توبته وندمه على جرائمه النكراء وخوفاً من تكرار الجريمة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52455 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأعمال الشاقه هذي لو يطبقونها عندنا في السجون
بدال شاهي وفصفص العصرية تحت المكيف
ماأمتلت السجون😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82197 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..