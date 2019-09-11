بالفيديو.. ” أناكوندا ” تقتل تمساحا عملاقا بعد كسر أقدامه الأربعة

برازيليا(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام ” حية أناكوندا ” عملاقة، بلف جسدها على تمساح كيمان يبلغ طوله مترين.

حيث قامت ” الحية ” بالضغط بقوة وقسوة حتى كسرت أقدام التمساح الأربعة.

وحدثت هذه المعركة النادرة في المياه الراكدة بأحد مستنقعات البانتانال بالبرازيل، وسجلتها كاميرا مصور الحياة البرية الأمريكي كيفن دولي.

وعن ذلك، قال المصور: ” الحية التي يبلغ طولها نحو 8.5 متر، التفّت بالكامل حول التمساح، الذي حاول انتزاع جسده منها، لكنه فشل ” .

وأضاف: ” ظلت الأناكوندا تضغط حتى تمكنت من كسر أرجل التمساح بالكامل، بينما نسمع أصوات التقاط الصور بالكاميرات السريعة وصوت دولي وسيدة تتحدث معه ” .

وتابع: ” في النهاية، هدأ التمساح تماماً، بينما نفد الأوكسجين من الحية، فانزلقت من على جسد التمساح، وفي تلك اللحظة فقط، ردّ التمساح بغرس أنيابه في رقبة الحية ” .

ولم يتمكن من فعل أي شيء، فقد خارت قواه، وخرجت الحية من المعركة سليمة، ومات التمساح بعد المعركة.