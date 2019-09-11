بالفيديو.. مداهمة ” حوش ” تم تخصيصه لخلط البنزين بالديزل

علي القحطاني(صدى):

قامت فرق بوزارة التجارة والاستثمار فجر اليوم بمداهمة أحد الأحواش، الذي تم تخصيصه من قبل متلاعبين لخلط البنزين بالديزل ثم إعادة بيعه للمحطات.

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام أحد منسوبي إدارة الرقابة التجارية بالوزارة من موقع التلاعب، وهو يقدم شرحًا لكيفية طريقة الخلط.

ويتم ذلك عن طريق الشحن والتفريغ باستخدام خزانات أرضية تسع 4 آلاف لتر

وتم ضبط المتلاعبين والسيارات المستخدمة، والتي تقوم بتعبئة البنزين من شركة أرامكو ثم الدخول إلى الحوش الذي يحتوي على خزانات أرضية

حيث تقوم بتفريغ البنزين وخلطه بالديزل وتعبئته مرة أخرى ثم توزيعه على المحطات.