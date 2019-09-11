فيديو مرعب لسيدة مسنة تحت عجلات القطار أثناء سيره

نيودلهى (صدى):

وثق مقطع فيديو لقطات مرعبة لعبور قطار من فوق سيدة هندية مسنة تبلغ من العمر 90 عام فيما لم تصاب بأذى .

وأظهر المقطع السيدة وهي ساكنة تماماً تحت عجلات القطار ، فيما يواصل المواطنون تحذيرهم وصراخهم لها بعدم رفع جسدها .

ولم تتعمد السيدة هذا الموقف ، بل إنها كانت تمر من مكان غير مخصص للعبور وفوجئت بالقطار مما إضطرها للهبوط تفادياً للحادث .