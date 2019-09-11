فيديو مرعب لسيدة مسنة تحت عجلات القطار أثناء سيره
وثق مقطع فيديو لقطات مرعبة لعبور قطار من فوق سيدة هندية مسنة تبلغ من العمر 90 عام فيما لم تصاب بأذى .
وأظهر المقطع السيدة وهي ساكنة تماماً تحت عجلات القطار ، فيما يواصل المواطنون تحذيرهم وصراخهم لها بعدم رفع جسدها .
ولم تتعمد السيدة هذا الموقف ، بل إنها كانت تمر من مكان غير مخصص للعبور وفوجئت بالقطار مما إضطرها للهبوط تفادياً للحادث .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9091 ] نشر منذ 5 ساعات
90 عام لكن جيده احسنت التصرف-وصحتها جيده -ماهي طايحه في الفراش او في العربيه-
العافيه نعمه من رب العالمين-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52455 ] نشر منذ 4 ساعات
قشرى حتى الموت
مايبيها🤔
العدناني[ عدد التعليقات: 2863 ] نشر منذ 1 ساعة
المكدة اللي عايشينها في بلدهم شدت اجسامهم