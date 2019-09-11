  • الأربعاء 11

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو مرعب لسيدة مسنة تحت عجلات القطار أثناء سيره

فيديو مرعب لسيدة مسنة تحت عجلات القطار أثناء سيره

فيديو مرعب لسيدة مسنة تحت عجلات القطار أثناء سيره
نيودلهى (صدى):

وثق مقطع فيديو لقطات مرعبة لعبور قطار من فوق سيدة هندية مسنة تبلغ من العمر 90 عام فيما لم تصاب بأذى .

وأظهر المقطع السيدة وهي ساكنة تماماً تحت عجلات القطار ، فيما يواصل المواطنون تحذيرهم وصراخهم لها بعدم رفع جسدها .

ولم تتعمد السيدة هذا الموقف ، بل إنها كانت تمر من مكان غير مخصص للعبور وفوجئت بالقطار مما إضطرها للهبوط تفادياً للحادث .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9091 ] نشر منذ 5 ساعات

90 عام لكن جيده احسنت التصرف-وصحتها جيده -ماهي طايحه في الفراش او في العربيه-
العافيه نعمه من رب العالمين-

[ عدد التعليقات: 2863 ] نشر منذ 1 ساعة

المكدة اللي عايشينها في بلدهم شدت اجسامهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *