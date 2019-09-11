ممثل يخنق مخرجة سينمائية ويدفنها عارية ثم يشاهد الأفلام الإباحية من هاتفها

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن جريمة قتل غامضة لمخرجة سينمائية شابة على يد صديقها الممثل .

وفي التفاصيل ، فقد استدرج الممثل البريطاني كيريل بيلوروف ” 32 ” عام ، المخرجة ” لوريلين جارسيا بيرتاو ” 34 عام لشقته ، وقام بإرسال رسالة على هاتفها تفيد بأنه يتنزه مع طفله لبيعد عنه الشبهات .

ثم قام المجرم بخنقها وربط قدميها ويديها خلف ظهرها عارية ووضعها بأكياس قمامة ودفنها بالجزء الخلفي من شقتها بلندن .

وبعدما نفذ المجرم خطته فتح هاتفها وأرسل لصديقتها رسالة نصها : لن أتوقف عن رؤيتك أجمل وأغلى سيدة وأفضل صديقة .

وبعدها جلس يشاهد أفلام إباحية على هاتفها وكأن شيئاً لم يكن .

واكتشفت الشرطة الجريمة بعد الإبلاغ عن تغيب المجني عليها وإجراء التحريات ولا تزال القضية مستمرة .