نبيل فقير: تعرضت لحملة أكاذيب كاذبة حرمتني من الانتقال لـ ليفريول

نواف السالم(صدى):

صرح الفرنسي نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الأسباني، بإنه تعرض لظروف صعبة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك بعدما واجه حربًا واضحة من الشائعات والأكاذيب، و دالتى جعلته يعيش أيامًا صعبة للغاية.

وتفصيلآ، عانى ” فقير ” بشكل واضح من صدمة؛ بسبب الأنباء التى طاردته بإنه يُعاني من إصابة قوية حالت دون إنتقاله لنادي ليفربول الإنجليزي.

وعن ذلك، قال ” فقير ” : ” قائلاً: ” كنت أواجه ظروفاً صعبة ..لكن اليأس لم يتمكّن منّي ..فقد توّجت بمونديال روسيا، كانت هناك أسباب عديدة لانخفاض مستواي، ليس من بينها فشل الانتقال إلى ليفربول، لأن جزء من الحياة ” .

وأضاف: “شعرت بالألم من الأكاذيب العديدة حول معاناتي من آلام في الركبة ..كل ما كان يُقال في هذا الأمر كان خاطئيً ..شعرت بالألم والصدمة لكني لم أستسلم وواصلت العمل بكفاح وإصرار ” .

وتابع: ” الأن أنا في مرحلة جديدة من مشواري الكروي التى أتطلع لأن تكون أفضل من الماضي، خاصة وأن الدوري الأسباني من اقوى دوريات العالم ” .

يذكر أن اللاعب الفرنسي كان قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في صيف 2018، إلا أن الريدز انسحبوا من الصفقة بسبب أنباء غير مؤكدة حول معاناة اللاعب من آلام في الركبة.