نبيل فقير: تعرضت لحملة أكاذيب كاذبة حرمتني من الانتقال لـ ليفريول
صرح الفرنسي نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الأسباني، بإنه تعرض لظروف صعبة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ويأتي ذلك بعدما واجه حربًا واضحة من الشائعات والأكاذيب، و دالتى جعلته يعيش أيامًا صعبة للغاية.
وتفصيلآ، عانى ” فقير ” بشكل واضح من صدمة؛ بسبب الأنباء التى طاردته بإنه يُعاني من إصابة قوية حالت دون إنتقاله لنادي ليفربول الإنجليزي.
وعن ذلك، قال ” فقير ” : ” قائلاً: ” كنت أواجه ظروفاً صعبة ..لكن اليأس لم يتمكّن منّي ..فقد توّجت بمونديال روسيا، كانت هناك أسباب عديدة لانخفاض مستواي، ليس من بينها فشل الانتقال إلى ليفربول، لأن جزء من الحياة ” .
وأضاف: “شعرت بالألم من الأكاذيب العديدة حول معاناتي من آلام في الركبة ..كل ما كان يُقال في هذا الأمر كان خاطئيً ..شعرت بالألم والصدمة لكني لم أستسلم وواصلت العمل بكفاح وإصرار ” .
وتابع: ” الأن أنا في مرحلة جديدة من مشواري الكروي التى أتطلع لأن تكون أفضل من الماضي، خاصة وأن الدوري الأسباني من اقوى دوريات العالم ” .
يذكر أن اللاعب الفرنسي كان قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في صيف 2018، إلا أن الريدز انسحبوا من الصفقة بسبب أنباء غير مؤكدة حول معاناة اللاعب من آلام في الركبة.
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